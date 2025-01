“La causa palestina muestra que los derechos humanos son una mentira”

Soha Bechara es una militante comunista libanesa, así como una importante figura de la resistencia contra el Estado israelí. Nacida en una familia cristiana ortodoxa del pueblo de Deir Mimas en el sur del Líbano, con la ocupación por parte del Estado israelí en 1982 se afilió al Partido Comunista Libanés del que su padre, Fawaz Bechara, era miembro. A sus veinte años fue arrestada y encarcelada sin juicio durante diez años en la prisión clandestina de Khiam por intentar asesinar al general Antoine Lahad, del Ejército del Sur del Líbano, milicia que colaboraba con las fuerzas de ocupación israelís. En 1998 fue liberada debido a la presión de una campaña internacional. En el 2000 publicó su autobiografia, Resistance: My Life for Lebanon y, en 2011, publicó otro libro en árabe titulado Sueño con una celda de cerezas. En esta ocasión Soha Bechara habla de la situación actual a la que se enfrentan Palestina y el Líbano.

¿Crees que lo ocurrido el 7 de octubre fue un momento histórico para Palestina?

Fue un momento histórico en la historia de la resistencia palestina. Por primera vez se llevó a cabo una operación en el propio Israel, en asentamientos que por su existencia violan el derecho internacional. Fue histórico porque se puso en primer plano la cuestión de los prisioneros palestinos, así como la de los asentamientos ilegales. También puso en duda la Palestina post-Oslo, el hecho de que todavía no existe un Estado palestino y que, de hecho, estamos muy lejos de tenerlo. Así como la cuestión de la ocupación israelí.

Por primera vez, este acto demostró al mundo y a la comunidad internacional que nunca han desempeñado su papel en cuestiones de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación. Se trata, por tanto, de una situación totalmente inversa. Pero no creo que este sea un punto de inflexión importante en el conflicto árabe-israelí.

¿Por qué no crees que esto traerá cambios en la región?

Para la región no creo que haya ningún cambio porque ahora hay dos conflictos: uno regional y otro internacional. En este último caso, tenemos grandes potencias como Rusia y China frente a otras como Estados Unidos o Israel. Y ahora Europa también se ha aliado a la Unión, siguiendo las políticas coloniales que ya han hecho Inglaterra y Francia. Para mí, esto nos retrotrae a la situación política de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no hay ningún cambio. Para estos estados, sus propios intereses están por encima de los derechos de los pueblos. Nos enfrentamos a un genocidio, pero los países históricamente coloniales siguen responsabilizando a Hamás, acusándolo de terrorismo. En cambio, creen que Israel tiene derecho a defenderse. En ningún momento hablan de la ocupación. Esto es ignorar el derecho internacional. Y debemos tener presente que existe el derecho a resistir contra la ocupación.

En el Líbano siempre ha habido una fuerte solidaridad con la causa palestina, ¿cómo sobrevive después de todos estos años?

El Líbano, desde el inicio de la creación del Estado de Israel en 1948, ha estado dividido en dos mitades: una estaba formada por quienes apoyaron su creación, la mayoría de los cuales provenían de sectas cristianas de derecha, y la otra por quienes apoyaron la causa palestina. Estos últimos están a favor del derecho a resistir y del derecho al retorno de los palestinos. Sin embargo, esto cambió con la creación de Hezbollah, que surgió como otro actor en el Líbano, presentándose como la resistencia contra Israel.

Actualmente, parece que la gran mayoría del pueblo libanés apoya firmemente a los palestinos, incluidas todas las comunidades. Sin embargo, muchos rechazan la idea de ir a la guerra y culpan a Hezbollah de tener derecho a decidir la guerra o la paz en el país.…

El problema en el Líbano no es Hezbollah, sino el hecho de que somos un país que nunca ha tenido la oportunidad de decidir nada. Ni siquiera pudimos decidir sobre nuestra propia constitución, Francia nos la impuso. Y, además, podemos decir que desde 1948 estamos bajo el dominio del colonialismo y de una política internacional que apoya los intereses de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Además, la decisión no pertenece solo a Hezbollah, ya que está bajo la égida de Irán. Y también involucra a Rusia. Lo mismo está sucediendo con los israelíes que quieren iniciar una guerra contra Hezbollah, pero Estados Unidos se lo impide actualmente.

¿Ha cambiado la percepción sobre Hezbollah desde su creación hasta hoy?

No lo creo, tenemos la misma división de la que os hablaba antes.

Sin embargo, en el libro Résistante usted explica que, en el fondo, usted era pacifista, pero, “impresionada por ella (Sanaa Mehaydle), yo estaba dispuesta a unirme a esta causa”, ¿cree que la acción de Hamas podría ser una referencia para ¿jóvenes palestinos y/o libaneses?

No creo que sea una cuestión de si la gente apoya a Hamas o no. Con o sin Hamas, el Estado de Israel tiene todo el poder. Podemos tomar como ejemplo la distribución del agua, ya que tienen control absoluto sobre ella. Esto significa que pueden decidir si cortan o no el suministro de agua a una casa, a un hospital o a toda Cisjordania.

No obstante, con esta ofensiva, Hamas ha vuelto a situar la cuestión palestina en el centro del debate. ¿Consideras esto una ruptura con la larga tradición de izquierda del movimiento palestino?

Para mí es una nueva versión de las mismas operaciones. Y veremos en los próximos meses si hay un cambio en la forma que adopta la resistencia. Para mí, esta es una pregunta abierta.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta situación? ¿Podría esto fortalecer aún más la islamofobia en Europa?

La islamofobia ya existía antes de la ofensiva. Debemos entender que esto es una consecuencia del fin de la Guerra Fría. Una vez eliminada la URSS, Estados Unidos alimentó este sentimiento mediante la ecuación: todos los musulmanes son terroristas y, por tanto, estamos contra todos los musulmanes. Esto es lo que sucede cuando los medios europeos comparan a Daesh con Hamas. No es posible, están demasiado separados. La gente necesita entender que Hamas es un partido que trabaja contra la ocupación de Palestina. Y también se deben reconocer el derecho internacional y los derechos humanos. Es imposible que estas medidas se apliquen según los intereses de las potencias coloniales.

Cuando fuiste encarcelada, al mismo tiempo se lanzó una campaña internacional para tu liberación. ¿Crees que esto también funcionará con Georges Abdallah? ¿Puede el contexto actual influir en ello?

Sí, la situación ha empeorado. En Francia se canceló una conferencia en Marsella que estábamos preparando desde hacía dos meses. Tampoco pudimos manifestarnos, como cada año, hacia la prisión donde está encarcelado Georges Ibrahim Abdallah. Lo que significa que, después de 40 años de prisión, Georges Abdallah se enfrenta a una nueva batalla por las opiniones de Estados Unidos y Francia.

Al igual que Georges Abdallah te defines como libanesa, comunista y de familia cristiana ortodoxa griega. ¿Por qué es tan importante enfatizar la religión en este caso?

No es que me defina como greco-ortodoxo, pero así está indicado en mi documento de identidad. No fui yo quien decidió eso. De hecho, es Francia, a través de la Constitución, la que decidió que al nacer una debe identificarse con una religión. Esto le dio poder a la religión en el país. Y no hemos hecho nada para cambiarlo.

Tu lucha fue por un Líbano libre, un país en paz y fundado en los ideales de justicia y democracia. ¿La gente todavía mantiene un espíritu de cambio?

En el Líbano no podemos pensar en democracia, porque antes necesitamos un Estado. Hasta ahora tenemos muchas entidades religiosas, pero ninguna constitución nos une como ciudadanos libaneses.

¿Crees que la Revolución de 2019 era el momento de cambiar eso?

No, fue una insurrección, porque después todas regresaron a su comunidad, donde compartían los mismos intereses. Fue un momento muy importante, pero no se le puede llamar revolución. Mi opinión se basa en que había muchos intereses compartidos, pero aquellas que querían cambiarlo todo eran un grupo muy pequeño.

¿Qué sería para ti un Líbano libre?

Me considero una persona muy optimista. Sin embargo, cualquier cambio lleva tiempo. Estamos en un proceso de globalización y esto dificulta cualquier transformación. Podemos mirar a Shanghai, Taiwán, Ucrania, Palestina… Sin embargo, creo que ésta es una oportunidad única para plantear el problema a las potencias coloniales. Apoyo a Palestina, no porque sea árabe o libanesa, porque tenga amigos palestinos o porque sea una situación de injusticia. Sino porque, después de muchos años, veo que este es el único caso que pone el derecho internacional sobre la mesa. Al mismo tiempo, se enfrenta a las potencias coloniales que crearon la ocupación israelí. Esto muestra claramente a la opinión pública europea y mundial que los derechos humanos son una mentira, ya que solo se aplican si redunda en interés de quienes están en el poder.