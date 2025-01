Las mujeres están más dispuestas al debate sobre la monarquía

Los resultados de la Encuesta sobre la Monarquía no dan una respuesta contundente. Muestran, más bien, una ciudadanía polarizada entre mantener esta institución -el 34,9 por ciento votaría a favor de la monarquía en un referéndum- o instaurar la república -el 40,9 votaría por esta opción-. La respuesta republicana gana con un margen pequeño de tan solo 6 puntos de diferencia. El porcentaje restante lo compone un 6,4 que no iría a votar, un 4,9 que votaría en blanco y un 12,9 por ciento que no sabe qué votaría. A la luz de las respuestas diferenciadas por sexo, el grupo indeciso está compuesto en su mayor parte por mujeres. Esto se concluye de la encuesta impulsada por la Plataforma de Medios Independientes, de la que forma parte Pikara Magazine, y realizada por el instituto de opinión 40dB.

El 47,8 por ciento de la población considera, además, que es necesario un referéndum entre monarquía y república frente al 36,1 que considera que no. De nuevo, un 16,1 por ciento responde que no lo sabe y podría ser el grupo de gente que afianzara en un futuro una u otra opción. Y una clave más: la mayor parte de las personas que han respondido indecisas a estas y otras preguntas son mujeres.

Si analizamos los resultados por sexo, las mujeres se muestran menos dispuestas a mantener la monarquía. Solo el 30,7 por ciento de ellas votaría sí a la monarquía frente al 39,4 de hombres que votarían lo mismo. El 41 por ciento de mujeres votaría a favor de la república y el 40,8 de hombres votaría lo mismo. ¿Dónde está el resto? En la indecisión: el 16,5 por ciento de ellas responde “no lo sé” frente al 9,2 de los hombres. Las respuestas restantes se debaten entre no ir a votar o votar en blanco.

En cuanto a la posibilidad de realizar un referéndum, las mujeres están más abiertas al debate o al menos no tienen claro que haya que vetarlo. Aunque la diferencia es pequeña, el 49,8 por ciento de las mujeres responden sí a la necesidad de hacer un referéndum frente al 45,6 de los hombres. La distancia es mayor cuando la respuesta es “no”: solo el 29,4 por ciento de las mujeres considera que no habría que preguntar frente al 43,2 por ciento de los hombres que responde lo mismo. De nuevo, hay una gran diferencia en la indecisión, el 20,7 por ciento de las mujeres contesta que no sabe si es necesario un referéndum y solo el 11,2 de los hombres responde lo mismo.

Más reformistas, menos conformes

La encuesta sondea también la confianza de la ciudadanía en las instituciones, tanto en la monarquía, como en las fuerzas armadas, el Parlamento, los partidos políticos, la Iglesia católica, el poder judicial, los medios de comunicación y los sindicatos. Solo las fuerzas armadas obtienen un aprobado flojo, con 6,2 puntos sobre diez. El resto de instituciones suspenden quedando a casi a un punto del cinco excepto la Iglesia, los partidos y los sindicatos, que obtienen solo algo más de tres puntos. Los resultados no muestran, en términos generales, diferencias significativas en las respuestas entre hombres y mujeres, a excepción de que entre las mujeres hay más que se muestran duditativas al responder o que directamente no responden. Aun así, ponen siempre una nota más baja que los hombres excepto en dos casos: los medios de comunicación y los sindicatos, donde la puntuación es ligeramente mayor. La ciudadanía también puntúa muy bajo a los miembros de la familia real, entre quienes solo aprueban, y sin llegar al seis, Sofía y Felipe VI, suspendiendo Juan Carlos I y Letizia. En todos los casos, de nuevo y aunque con una diferencia pequeña, las mujeres dan una puntuación menor que los hombres.

La menor satisfacción con las instituciones en general y con la monarquía en particular que muestran las mujeres se traduce también en una mayor apuesta por las propuestas de reforma. En general, están más de acuerdo con que se pueda juzgar al rey, con que las cuentas de la Casa Real sean más transparentes, con el que rey se muestre neutral políticamente y con que se modifique la ley para que un hombre no tenga prioridad en el acceso al trono respecto a una mujer. No muestran tanto interés como los hombres, en cambio, en que el Rey deje de ser la cabeza de las Fuerzas Armadas, en que no intervenga en el proceso de investidura del presidente Gobierno o en que sea capaz de mediar entre diferentes fuerzas políticas. Eso, a pesar de que, en general, puntúan peor que los hombres las cualidades de Felipe VI relacionadas con estos aspectos.

La Encuesta sobre la Monarquía es una iniciativa impulsada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), que agrupa a 16 cabeceras, entre las que se encuentra Pikara Magazine. Para poder realizar la mayor encuesta hecha nunca en España sobre la monarquía, la PMI organizó una recaudación de fondos que logró completar en un solo día. La encuesta financiada por 1965 donantes se encargó a 40dB., el instituto de opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). El proyecto surgió tras la solicitud de estos medios al CIS de una encuesta sobre la monarquía, un asunto sobre el que el organismo lleva más de cinco años sin preguntar.