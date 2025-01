Madres cabreadas ante padres que se escaquean de la crianza

Darcy Lockman nos sacude con una bofetada de realidad en su nuevo libro Toda la rabia. Madres, padres y el mito de la crianza paritaria, editado por Capitán Swing, donde desnuda el mito de una crianza idealizada en la que la desigualdad sigue siendo la norma. En el libro se exponen las razones por las que la carga mental y el trabajo doméstico siguen recayendo desproporcionadamente en las mujeres con parejas masculinas aparentemente igualitarias.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres seguimos encargándonos más del doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas. Además, la desigualdad más plausible está en la carga mental, lo que la investigadora Laura Sagnier ha llamado “la losa de hormigón”, refiriéndose al enorme peso invisibilizado que soportamos las mujeres. Esto genera un profundo malestar en la crianza en la que las mujeres sufren la indiferencia de sus parejas hombres, que con la llegada de las criaturas se escaquean lo que pueden.

A través de su propia experiencia, Lockman trata este problema combinando su vida personal con diversas investigaciones sociológicas que apoyan su tesis en respuesta a la pregunta “¿por qué los hombres desaparecen cuando aparecen las criaturas y tienen que criar?”. Ya en 2015, Newsweek informaba sobre un estudio realizado con doscientas parejas en Ohio de que los hombres comparten tareas domésticas por igual hasta la llegada del primer bebé. A partir de aquí y en adelante, con cada criatura, ellos se van desvinculando cada vez más de las tareas de crianza y tareas domésticas, generando en las madres una enorme frustración y estrés por la desigualdad.

Muchos hombres utilizan la predisposición de respuesta rápida de las madres como argumento perverso para acusarlas de ultraprotectoras

Toda la rabia invita a reflexionar sobre cómo los roles de género tradicionales se perpetúan, incluso de forma involuntaria, en las familias heterosexuales contemporáneas, generando un tremendo malestar en las madres, que se sienten terriblemente solas. La autora revisa la idea nefasta de la “madre perfecta” y la presión social que recae sobre las mujeres para ser las responsables principales del cuidado del hogar y los hijos. Esto llega al punto de que existen mujeres que “se sienten obligadas a hacer cosas para dar ejemplo”: “Es bueno que mi hija vea que trabajo”. Así, lo que no ha cambiado es esa narrativa de la obligación con la familia por encima de los propios deseos y ambiciones.

La desmitificación de la crianza paritaria es la base de la tesis de Lockman, que demuestra que, si bien la mayoría de las parejas afirman compartir la responsabilidad de la crianza, la realidad dista mucho de ser equitativa. La escritora se hace una pregunta demoledora: “¿Por qué los hombres no hacen más?” Las mujeres siguen asumiendo una mayor carga mental y física, lo que genera agotamiento, frustración y resentimiento. Esta asimetría en la crianza no solo afecta al bienestar de las mujeres, sino que también limita las posibilidades de desarrollo personal y profesional, perpetuando la desigualdad de género en la sociedad. Poco a poco van asentándose en la dejadez de los cuidados y asumiendo privilegios patriarcales porque pueden, porque criar es cansado, agota y mucho, y la pregunta es: ¿son conscientes?

La relación entre demanda y capacidad de respuesta de padre y madre está detrás de esta perpetuación de roles de género, como apunta Lockman: “La implicación en el cuidado de los hijos depende de modo uniforme de la demanda que se hace a uno de los progenitores y de la medida en que este es libre de responder a la llamada”. De esta manera, pudiera ser que los padres (consciente o inconscientemente) aprovechen esa mayor capacidad de respuesta de las madres para no asumir su responsabilidad y tomar la iniciativa de hacer más en cuanto a cuidado doméstico y crianza. Es más, muchos hombres utilizan la predisposición de respuesta rápida de las madres como argumento perverso para acusarlas de ultraprotectoras, minando así la autoestima de ellas, que muchas veces están respondiendo a la demanda porque ellos no lo hacen.

La escritora señala como problema la socialización de género masculina, que muestra dinámicas egoístas; hombres emocionalmente desapegados que se presentan como incompetentes estratégicos domésticos. Se victimizan culpando a las madres de que ellos no son tan buenos como ellas en estas tareas de crianza para las que, según ellos, las madres tenemos una predisposición innata. Acusan a sus parejas mujeres de ser una especie de “madres profesionalizadas” en todo lo referente a la maternidad y, por lo tanto, es mejor que se encarguen ellas de las criaturas. Hombres capaces de acusar a sus parejas de “tener un diferente umbral en lo que respecta a la limpieza”, para escaquearse de limpiar.

Para la psicóloga se debe dar un cambio cultural profundo que redefina la masculinidad, que valore el trabajo invisible de las mujeres y fomente la corresponsabilidad real en la crianza. Lo que lleva proponiendo tantísimos años el feminismo con respecto a los mandatos tradicionales de género. No obstante, este no es solo un problema de pareja, sino estructural. Las empresas tienen una enorme responsabilidad en esta losa de hormigón que lastra la vida de las madres que están criando. La abogada Joan Williams le cuenta a Lockman: “No es por ser conspiranoica, pero la penalización salarial por exceso de trabajo se convirtió en una prima salarial exactamente en el mismo periodo en el que las mujeres empezaron a incorporarse a la vida profesional. Es sorprendente que, cuando ocurrió, el trabajador ideal se redefinió en el único vector en el que las mujeres no podían competir eficazmente que era el tiempo”

Los lugares de trabajo siguen actuando como si todo el mundo tuviese una esposa en casa. Todo el mundo debería ser el trabajador ideal que no tiene que ausentarse para cuidar a un niño enfermo. S

Tras una entrevista con la socióloga Verónica Tichernor, de la Universidad Estatal de Nueva York, la autora recoge el testimonio de Tichernor: “El trabajo no ha cambiado. Los lugares de trabajo siguen actuando como si todo el mundo tuviese una esposa en casa. Todo el mundo debería ser el trabajador ideal que no tiene que ausentarse para cuidar a un niño enfermo. Si una familia tiene dificultades para compaginarlo todo es un problema personal”. La realidad es que esta es una situación muy habitual en todas las familias, por lo que es un problema social que hace imposible la conciliación, si las empresas se desentienden completamente, cosa que siguen haciendo.

Se pide a las mujeres criar como si no estuvieran trabajando y trabajar como si no estuvieran criando en un mundo, el actual, en que estamos obligadas a trabajar para vivir. El mundo laboral se ha construido desde la exigente dedicación total de muchas profesiones, con la desaprobación implícita de la empresa e incluso compañeras y compañeros, que van a ejercer cierta presión psicológica sobre madres que tienen que priorizar sus obligaciones familiares. Por este motivo es imprescindible exigir a todo el tejido social que haga su parte, que se responsabilicen de lo que les toca. Las empresas tienen que participar y motivar los cambios pertinentes para favorecer la crianza y la política tiene que velar por estos cambios.

Los testimonios que recoge este libro son demoledores y muestran cómo las madres renuncian porque los padres se desentienden: “Si te soy sincera, la vida sería más fácil si estuviera soltera. No esperaría que nadie me ayudara y no me afectaría que no lo hicieran”, dice Shannon, madre de 42 años de Oklahoma, pero podría decirlo cualquiera de las madres de nuestro país. La llegada de la crianza está siendo uno de los mayores desencadenantes de divorcios y se da la situación que cada vez hay más familias sin presencia paterna. Como explica la autora “los estudios de seguimiento revelan que la satisfacción conyugal alcanza el punto álgido en el momento de la boda y luego disminuye al doble de velocidad en el caso de los padres que en el de quienes no lo son, dándose la caída más pronunciada antes del primer aniversario de la criatura”. El descontento aumenta a la par que el número de hijas e hijos. Para rematar, la autora constata que “la conciliación entre trabajo y familia se concibe como un problema femenino y no como una cuestión humana”.

En contraposición a esta realidad, “la creencia en el padre moderno e implicado crea un mito crucial de los matrimonios contemporáneos. Oculta un tipo de subordinación femenina que sería intolerable en muchos hogares del siglo XXI”. En el imaginario colectivo y sobre todo urbanita de la familia heterosexual, existe la falsa creencia de que hemos avanzado más de lo que lo hemos hecho, de ahí que este sea otro espejismo de igualdad, que no es realista. Las madres siguen haciéndose cargo el doble de tiempo de la crianza que los padres, por lo que las parejas que aceptan este mito, fracasan al abordar sus circunstancias reales y entran en un círculo vicioso”.

Padres y madres gestionan su tiempo de crianza de forma desigual siendo ellos son más capaces de desconectarse de lo doméstico. “Un equipo de investigadores de la Universidad de California analizó 1.500 horas de grabación de hogares de clase media con doble sueldo y con hijos revelaron que padre en una habitación solo era la configuración persona espacio más frecuente observada un dato que ahora aparece en mi cabeza cada vez que salgo de una habitación con mis hijas mientras mi marido se instala para jugar a Game of War en su teléfono”, dice la psicóloga que, además pone de manifiesto lo siguiente: “los padres que trabajan muchas horas tienen esposas que se ocupan más del cuidado mientras que las madres que trabajan más horas que su pareja, tienen maridos que duermen más y ven mucha televisión”

Está demostrado que no hay fundamentos fisiológicos para pensar que los hombres no están igualmente preparados para criar, como detalla la autora, Michael Lamb, investigó sobre la importancia de los hombres para sus criaturas y “observó la conductancia de la piel, la presión sanguínea y el estado de ánimo de los padres que veían vídeos de criaturas llorando o sonriendo. La respuesta de madres y padres no difirió en manera alguna”. “El potencial de crianza masculino está codificado en el ADN de nuestra especie” sentencia Lockman, concluyendo que “llamar innata a la decisión del trabajo en función del género es una forma cómoda de mantener la estructura de poder, y punto”.

Las últimas investigaciones, según indica la propia escritora o aseguran varios informes realizados por la Fundación de ayuda a la drogadicción FAD Juventud desde 2014, no hacen presagiar un cambio de paradigma para las generaciones más jóvenes, ya que hay una tendencia conservadora en cuanto a los roles de género. Según explica Lockman “desde 1994, los estudiantes de secundaria están cada vez más de acuerdo con que los maridos deben tomar todas las decisiones importantes de la familia… El creciente estatus de las mujeres fuera del hogar aumenta nuestra inclinación a reforzar la dominación masculina dentro de él”.

Toda la Rabia es una lectura esencial para cualquier persona que desee comprender las dinámicas de poder en las familias y explorar formas de construir relaciones más justas e igualitarias. Ante hombres desconcertados e incluso cabreados por el feminismo, la realidad de los hogares muestra que todavía no estamos cerca de alcanzar un estandar social de crianza paritaria. Este libro interpela e incomoda a los padres de las parejas heterosexuales que se van a ver calcados en el texto y a los que invita a la reflexión, al diálogo con la pareja y a la acción. Si eres madre te vas a ver en cada página, vas a leer situaciones que también has vivido, respuestas que te han dado y en la soledad de tu hogar y de tu vida multitarea, te sentirás menos sola.