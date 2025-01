No somos una minoría, somos el presente

¡Feliz año! No vamos a hacer una valoración del año, pero probablemente 2023 ha terminado igual que se ha desarrollado, con frío y fascismo. Empezamos el año hablando de soledad, no porque no haya nadie, quizá estás rodeada de gente, sino de esa soledad que sientes cuando no tienes cerca a más gente como tú o que, aunque no lo sea, te quiera como eres, te acepte. Imagínate que te enteras de que eres lesbiana porque alguien te lo dice, y además como un insulto. Y te molesta porque niegas tu identidad. Pero por mucho que te empeñes en fingir lo que no eres, ellos te ven, te persiguen y te acosan: “Lesbiana, lesbiana, lesbiana”. O sus variantes: “Maricón”.

Huir es la palabra, pero la ansiedad y los ataques de pánico siguen. Todo va cambiando, es cierto, nada es tan salvaje. ¿O sí? Porque esas personas que gritan “Marlaska maricón” siguen tomando las calles. Dedicamos este programa a toda esa gente LGTBfóbica que, ahora, no podrán a nosotras. Porque lejos de ser una minoría, somos el presente.