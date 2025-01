Carta desde Castilla la Vieja

¡¡Mónica!! ¡Querida! ¿Qué tal te va por las siempre recias Vascongadas? En tu última misiva me pedías noticias sobre el Gobierno de la Castilla la Vieja y de los aconteceres de nuestras vidas y he aquí que te cuento nuevas, dimes y diretes de este antiguo reyno.

Verás, no sé muy bien qué sentimiento me embarga en los últimos tiempos, que me siento como antigua yo también y hasta descúbrome con fablas más propias de nuestras abuelas, que en gloria estén. Hay algo en los vientos que huele a rancio, a estancia mal ventilada y a pan de mendrugo seco. Es difícil señalar cuándo empezó esta niebla que nos adormece. Quizás fue hace ya muchos años cuando el discurso de nuestros amados líderes comenzó primero a sosegarse, luego a repetirse como las estaciones y finalmente a apagarse en un rumor sordo que no admitía respuesta o pregunta alguna. Y es que, para qué va a pararse a hablar con el vulgo una casta de Gobierno que ya dura 36 gloriosos años y promete otros 30 más de estabilidad en el mando del castillo. Ya en tiempos del regente Herrera pusiéronse de moda las ruedas llamadas de gacetilleros (¿o eran periodistas?) a los que se explicaban las cosas del Gobierno y se les mandaba a casa a contarlo a sus vecinos como buenos pregoneros. Las cosas discurrían placidas en esos tiempos, sin novedad alguna, se repartían las ayudas llegadas desde las germanías y se mantenía a raya a los siempre peligrosos sediciosos del común. Fíjate que durante dos lustros (¿o eran legislaturas?) incluso los pervertidos afanosos de los pecados contra natura (¿vosotras los llamáis LGBTIs o algo así no?) reclamaron el derecho a verse en presencia del siempre benévolo regente, ¡osados son¡ y acompañados además de esas mujeres descontentas que siempre las hay y andan revolviendo. Querían facer nuevas sobre las familias, hablaban no sé qué de que eran discriminadas y de que querían disponer de sus cuerpos y vidas. Reclamaban incluso el derecho a disponer de los nacimientos de las crianzas y ¡hasta el de discutir al varón el orden en la mesa!, ¿habrase visto? Pero siempre con buen juicio el señor se mantuvo lejos de la tentación de prestar oído a esas gentes que siempre quieren cambios y que promueven a saber qué dislates contra el orden establecido.

Más toda placidez está destinada a su fin, ya lo dice mosén Pérez, y he aquí que este regente de gesto amable y lejano fue sucedido por un otro de nombre Mañueco, señor de Salamanca y de mañas más arteras, y que por caer mal perdió el pulso en las Juntas de Castilla, donde perdió el favor de los procuradores en pro de los llamados socialistas y que hubo de pactar con una facción que se decía de las ciudades y sus gentes y que prometía grandes nuevas y reformas para el vulgo. Dieron palabra a todos de grandes mudanzas mas luego se vio que, incapaces de contentar a todos y en su afán de quedar en el medio de toda idea, decidieron no hacer mudanza alguna y así se pasó aquel bienio largo de la peste que asoló nuestras tierras.

Rompieron al final sus pactos y alianzas y se llamó de nuevo al pueblo a pronunciarse, pero esta vez fue la facción realista la que reclamó tener Vox en las Cortes y demandó pactos con el regente, en términos muy desabridos, como es su estilo, y siempre con grandes alardes y chanzas que al parecer hacen el jolgorio de los más bajos gacetilleros. Se configuró al final un gobierno entre el Mañueco y un joven de los García y Gallardo, de aspecto morugo, hombre lenguaraz y faltón y censor de las costumbres, que no tardó en hacerse notar, probablemente porque tampoco tenía otra breva que tocar. Fíjate que se dice que le tienen a mantel puesto y agasajos continuos de uno a otro lugar, porque en realidad no dispone de tropa alguna. Y que este proceder debe de ser de su agrado pues sus gustos reales son los toros y los caballos como buen señor de la tierra.

El caso, Moniquilla mía, es que si antes todo era lo mismo, ahora las cosas parecen en desgobierno y ya hasta las plácidas mujeres de las vísperas empiezan a preocuparse.

Primero fue que los molinos y galleteras de la tierra se iban a cerrar, con aflicción de muchas familias, y el responsable de estas industrias ni apareció ante la tribulación del pueblo, porque, según él, el mercado y la providencia proveerían, y tuvo que ser un delegado de la Corte en Madrid quien viniera a poner orden. Luego se dejó de apoyar a las gentes de letras y sus actos, porque al parecer fomentaban las ideologías de género e ideas maliciosas para el buen gobierno. A cambio se dieron buenos reales para toros y se favoreció a los cazadores, que eran gentes más afines. En las Cortes el visir del regente con malos modos ora ofendía a los tullidos, agora insultaba a los del común y siempre pontificaba como un cura en el sermón de la montaña, mientras el regente Mañueco sonreía beatífico, pero cada vez más rígido ante el cariz que tomaban las cosas. Y en estas que la tomó con las gentes del trabajo y con los burgueses y los dejó sin dineros para sus cosas y gremios y hasta pretende cerrar la Corte en la que los trabajadores se entienden con sus patrones, pues debe ser que estos regentes prefieren que haya riñas y palos a buen entendimiento. Y, ¡ay, que luego la tomó con nosotras, Mónica!, que empezó abroncándonos violentamente porque decíamos que hay hombres violentos, que quitaron la ayuda a las criaturas sin recursos para que comieran en las escuelas. Que también quitaron las ayudas que recibían las mujeres malferidas por la brutalidad de sus hombres. Que de últimas amenazaron a las que quisieran aliviarse de su preñez y eso que esto último siempre ha sido una empresa casi imposible en Castilla la Vieja. Y sigue por supuesto la amenaza contra quienes aman distinto, que ya casi esperan la visita del inquisidor. Y en las escuelas, Mónica, piden el nombre de los maestros que hablan de igualdad para mandar después a padres indignados a reclamar que solo ellos tengan derecho a decir sobre el orden de las cosas y de la sociedad. A mí, lo confieso, me inquietó que hablando de derechos el vicerregente Gallardo tomara como ejemplo la controversia de Valladolid de 1550, pues aun no sé si quiere que volvamos a esa época.

Me despido pues Mónica, y cuéntame tú algo de tus tierra de las que me llegan ecos lejanos con palabras extrañas como feminismo, diversidad, igualdad, derechos, conciliación, aborto y otras palabras que creo recordar, pero que temo olvidar y que se las lleve el viento frío del páramo.

Te quiere, Marina

