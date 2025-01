La guerra en Ucrania expone las leyes antiaborto de Polonia

Megan Clemente / Gloria Media

La guerra está una vez más en Europa, lo que significa que la violación como arma de guerra está una vez más en Europa, lo que significa que los embarazos no deseados como resultado de la violación como arma de guerra están ocurriendo hoy, aquí mismo, en Europa.

Es solo un detalle horrible entre miles en la guerra de Rusia contra Ucrania, que una población de refugiados de más de cinco millones de personas, la mayoría mujeres, está huyendo en su mayoría a Polonia, un país donde el aborto es casi completamente ilegal.

Estas son personas que soportan dificultades inimaginables, pero en cierto sentido no son diferentes de los millones de personas en todo el mundo que todos los días necesitan interrumpir un embarazo. Sus razones para necesitar un aborto no importan, y no deberían importar; deberían poder obtener uno, pase lo que pase. Pero están siendo expulsadas de un país donde es legal interrumpir un embarazo hasta las doce semanas a uno donde está prohibido en casi todas las circunstancias y es funcionalmente imposible incluso cuando está técnicamente permitido.

El aborto solo es legal en Polonia en casos de riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada o en casos de violación. Sabemos que está fuera de alcance en el primer caso porque al menos dos mujeres han muerto esperando un aborto que les salve la vida desde 2021. En el segundo, demostrar que has sido violada para acceder a un aborto no solo es traumático, también casi imposible, ya que requiere una investigación criminal.

Imagina, si puedes soportarlo, que te han violado en una guerra. Que has huido de tu hogar, que has sido separada de tu familia, que tal vez has perdido a seres queridos en combates o bombas. Y que, para poner fin a tu embarazo, debes obtener un certificado fiscal que acredite lo sucedido, cuando la persona que te violó ni siquiera está en el mismo país.

La guerra en Ucrania ha arrojado una nueva y dura luz sobre la situación en la que viven las mujeres polacas todos los días. Es la situación a la que ya se han enfrentado otras personas refugiadas en Polonia que han huido de Afganistán, Siria o Bielorrusia. Es una situación que no debería estar ocurriendo en ningún lado, pero está ocurriendo en la Unión Europea, que aparentemente se enorgullece de ser un bastión de la igualdad de género y los derechos humanos.

Y, ¿quién se ocupa de esto? Ni los gobiernos nacionales ni los líderes políticos. En muchos casos, ni siquiera el personal médico. Las personas que se ocupan de estas constantes violaciones de los derechos humanos son un pequeño grupo de feministas exhaustas, pero decididas, que funcionan con una combinación de crowdfunding y adrenalina.

Aborcyjny Dream Team y la red más amplia Abortion Without Borders brindan a las personas que necesitan abortos consejos sobre cómo conseguirlos, ya sea dirigiéndolas a organizaciones como Women Help Women o Women On Web, que envían píldoras por correo, o ayudando a financiar viajes a otros países con aborto legal. Están atendiendo las llamadas de personas desesperadas, ayudándolas a obtener las píldoras abortivas que necesitan, comunicándose a través de Google Translate cuando es necesario para que las personas sepan que, a pesar de los mejores esfuerzos en contra del Gobierno polaco, es posible abortar si lo necesitan.

Justyna Wydrzyńska, una de las cuatro integrantes del Aborcyjny Dream Team, me dijo que la organización había ayudado a 158 ucranianas desde principios de marzo, incluida la ayuda a dos que se fueron de Polonia para abortar en otro lugar. En el transcurso del año pasado han ayudado a 34.000 personas en total.

La crisis de Ucrania es solo la última de una serie de catástrofes que la organización ha tenido que sortear desde que se lanzó en 2019, comenzando con la pandemia, cuando los cierres de fronteras y los retrasos postales dificultaron aún más el acceso al aborto desde Polonia. Luego, en enero de 2021, la demanda de sus servicios se disparó cuando entró en vigor una prohibición de la corte constitucional sobre las interrupciones en casos de anormalidad fetal. Más tarde, en 2021, la policía allanó la casa de Wydrzyńska y confiscó medicamentos para el aborto, así como las computadoras y los teléfonos de su familia. Posteriormente fue acusada de “ayudar con un aborto” y enfrenta hasta tres años de cárcel si es declarada culpable.

En 2020, Aborcyjny Dream Team supo de una mujer embarazada que sufría violencia doméstica y necesitaba un aborto. Les dijo que había tratado de viajar a Alemania con su hijo pequeño para interrumpir el embarazo, pero su esposo dijo que la acusaría de secuestro si dejaba el país con el niño.

No es ilegal interrumpir un embarazo en Polonia usando medicamentos comprados en línea, pero sí lo es proporcionarle a alguien ese medicamento. Pero este fue el punto álgido de la pandemia y era demasiado tarde para que la mujer esperara a recibir las píldoras por correo a tiempo para el corte de 12 semanas. Así que Wydrzyńska le envió unas pastillas que tenía en casa.

“También he experimentado violencia doméstica y sé cómo es vivir con un marido abusivo”, dijo Wydrzyńska. “Cuando alguien te suplica: ‘Por favor, ayúdame’, realmente no tienes otra opción que ayudar”.

Antes de que la mujer tuviera la oportunidad de tomar las pastillas, la policía llegó a su casa y se las confiscó. Debemos llamar a esto lo que es. Es el Estado no solo siendo cómplice, sino participando plenamente en el abuso de un hombre a su esposa. Wydrzyńska se enfrenta a un juicio el 14 de julio. Cuando le pregunté cómo es tener que trabajar con este caso judicial pendiente sobre ella, simplemente dijo: “No me detiene”. “Dar información a las personas y escuchar que encontraron una solución para su situación es algo que realmente me impulsa a hacerlo aún más y trabajar más duro y por más tiempo”, dijo.

Polonia y Europa están subcontratando su responsabilidad moral a cuatro activistas feministas que se arriesgan a ir a la cárcel para ayudar a personas que de otro modo estarían abandonadas a un sistema misógino que desea obligarlas a dar a luz en contra de su voluntad. Toda nuestra defensa contra este Gilead de la vida real consiste en Wydrzyńska y sus colegas, y aparentemente todo el mundo estamos de acuerdo con eso.

He escrito antes que, cuando la geopolítica cambia, también lo hacen los derechos reproductivos. Esto se debe a que Europa es terriblemente complaciente con los derechos de las mujeres y las personas embarazadas. Vemos con preocupación a Roe vs. Wade tambaleándose en un precipicio en los Estados Unidos, mientras que el Parlamento Europeo elige a un presidente antiaborto de Malta, un país que atrapó a su propia población en una isla sin acceso a interrupciones durante el cierre de 2020.

Polonia puede ser el ejemplo más extremo de restricciones al aborto en la región, pero no es el único país que dificulta la vida de quienes necesitan acceder a una interrupción. Eslovaquia tiene períodos de espera obligatorios para los abortos, Hungría impone múltiples citas médicas, incluida una ecografía, antes de que se pueda realizar un procedimiento y Rumania está revirtiendo el acceso. Todos estos son países a los que está llegando un gran número de personas refugiadas desde Ucrania.

Nadie estaba pensando en los abortos durante el Brexit, pero como resultado de la salida del Reino Unido de la UE, Abortion Without Borders ahora lucha para llevar a las personas a uno de los únicos países donde el aborto tardío es posible, porque ahora necesitan un pasaporte para ingresar. Y muchas de las personas más desfavorecidas no tienen uno, ni tienen tiempo para esperar para solicitar uno.

Cuando le pregunto a Wydrzyńska qué necesitan ella y sus colegas para seguir adelante en este momento difícil, dice dos cosas: dinero y solidaridad. Si nuestros líderes en Europa no se deciden a actuar en interés de las refugiadas ucranianas, o de las supervivientes polacas de la violencia doméstica, o de los millones de personas que necesitarán abortar durante su vida, entonces ciertamente podemos hacerlo nosotras.

“Ayudar con un aborto” puede ser un delito en Polonia, pero también es una forma heroica de cuidar a los demás. Hay pocos actos feministas más grandes que pagar el aborto de otra persona. Si puedes, por favor, considéralo. O al menos, ofrece tu solidaridad al grupo de feministas que están trabajando en torno a leyes misóginas, disposiciones inadecuadas e indiferencia generalizada para asegurarse de que, quienes necesitan interrumpir, un embarazo puedan hacerlo.

