Danzad, danzad, malditas

Con la pandemia dando sus últimos coletazos, acercarse, arrejuntarse o amarrarse son actividades que aún se hacen de forma precavida: los muros visibles e invisibles construidos durante meses de separación obligada todavía se dejan sentir. Poco a poco, sin embargo, está volviendo una coreografía que se construye en distintos rincones de la ciudad. Parques, jardines, estaciones de metro… vuelven a ser escenario de una tendencia que ha resistido, pese al confinamiento, y va recobrando su antiguo brío: el baile callejero. La llegada de la primavera hace prever un estallido, con cientos de personas improvisando en cualquier lado, porque, ¿qué es una pista de baile, sino cualquier superficie donde haya un ritmo y cuerpos moviéndose a su son?

Todo empieza con un “¿Bailas?”

Son las cinco de la tarde de un sábado de marzo y un tipo alto espera paciente en el quiosco de música del madrileño parque de El Retiro. A sus pies, un equipo de sonido casero hecho con una maleta vieja y un altavoz incrustado. Desde hace un lustro, Juan Carlos organiza quedadas de swing, un estilo que en los últimos años ha ido ganando personas adeptas (y auténticas fanáticas) en muchas ciudades del Estado español. Juan Carlos espera, y a poco que se juntan dos o tres parejas, da por buenas las condiciones para apretar al play; sin mayor preámbulo, gente que no se conoce entre sí se da las manos y se lanza a girar.

Alguien pregunta a alguien: “¿Bailas?”, y con eso basta. Enseguida, las parejas son media docena y el número sigue creciendo. Su rotación rítmica y la ropa colorida hace pensar en un caleidoscopio. Las parejas se hacen y se deshacen con cada tema: ahora suena I had a hammer de Trini López, luego Shiny Stockings de Ella Fitzgerald. Del rock & roll, se salta al lindy hop, declinado en otras modalidades como wendy, balboa… “Hay otros bailes más excluyentes, pero este es para todos: aceptamos niños, perros, todo. La mayoría de la gente viene sola… aquí no hay tímidos, ¿sabes?”, explica Juan Carlos con un guiño.

En efecto, en la pista se juntan personas de todas las edades, principiantes o con solera: chicas jóvenes con sus amigas bailando a tres, criaturas que saltan como locas imitando a las mayores antes de acabar rebozándose por el suelo, personas espontáneas que se echan un baile antes de desaparecer.

Lucila y Rafa son una de las parejas que se mueven como peces en el agua. Él, apuesto jubilado, con los 81 recién cumplidos. “Me siento joven, en realidad ni siquiera he terminado la carrera… me falta el TFG”, bromea a medias, aclarando que pasados los 70, se inscribió en el grado de Bellas Artes. Destaca que siempre ha sido bailongo: “Soy un chico rock & roll, aunque en su día me encantaba Bonney M”. “Mira, bailar nos permite sentirnos libres. Y aquí, además, nos pega el sol… un lujo”, dice.

A su lado asiente Lucila, frutera sexagenaria, que nunca falta en estas quedadas. Bailotea resuelta, con su pelo rojo encendido y una sonrisa guasona. “Esto es como una secta”, confiesa. “Te levanta las endorfinas, ¡quienes lo prueban se enganchan! Hay mucho amor”.

Luego se aleja y enseña sus primeros pasos a un chaval con pinta de perdido. Es portugués, se acaba de mudar a España y se ha acercado por curiosidad, al ver de lejos la que había montada, explica. “Creo que no lo he hecho mal para ser mi primera vez”, dice después, aún con la cara enrojecida, no se sabe si por el calor o la timidez. “Me gusta el ritmo. ¿Cómo dices que se llama esta música?”

Compartir tiempo, destrezas y recursos

Cada día, numerosas personas utilizan la vía pública -espacios verdes, pero no únicamente- para mover el esqueleto al ritmo de swing, salsa, bachata o merengue, danzas del mundo, breaking o voguing. El baile se echó a la calle años antes de la pandemia, pero esta ha puesto en evidencia necesidades sociales básicas, como la de disfrutar del aire libre, y muchos entre quienes practican esta actividad no tienen ninguna intención de volver a encerrarse.

Desde Ciudad Bailar, proyecto de investigación artística urbana nacida en 2018 en el Matadero de Madrid, llevan tiempo estudiando en la capital española este fenómeno, muy extendido en otras latitudes, principalmente Latinoamérica, pero más tímido en Europa aunque aquí también vaya ganando fuerza.

“El foco se puso justo en el desborde, en ese Madrid con gente bailando por todas partes”, explica Vanesa Viloria, una de las co-responsables de la iniciativa, gestora cultural y activista en políticas culturales, que actualmente también es asesora de Cultura para Más Madrid en la Comunidad de Madrid.

En urbes cada vez más hostiles a toda forma de entretenimiento que se salga de la lógica capitalista de gasto y consumo, el baile callejero crea nuevos imaginarios donde prevalece la idea de compartir e intercambiar, sin pago mediante, tiempo, destrezas y recursos.

Las articulaciones y modelos organizativos varían mucho según el estilo de danza, explica Massimiliano Casu, productor cultural, investigador y otro de los responsables de Ciudad Bailar: desde los movimientos más espontáneos, en los que simplemente un grupo de personas quedan por WhatsApp o Facebook y alguien pone un altavoz (caso de los encuentros “clandestinos” de salsa o swing), a otros con códigos más formales o complejos, como el mundo del break dance, el voguing o el dancehall. Pero todos coinciden en ser espacios de práctica autogestionada en los que prima el proceso de enseñanza mutua y generalmente, libre de coste.

Otro buen ejemplo en este sentido son las reuniones en el parque del Oeste de Madrid, no lejos del Templo de Debod, donde decenas de personas se juntan varios domingos del mes para aprender bailes folklóricos y tradicionales, lo que se conoce como Danzas del Mundo. O lo que es lo mismo, “una panda de hippies” bailando ritmos de Bulgaria a Grecia o Polonia, bromea Pello Irurzun, que inició esta tradición en 2002 y asegura, puede llegar a juntar un centenar de bailarines. Él se encarga de avisar por WhatsApp, seleccionar las canciones, llevar el altavoz y explicar brevemente los pasos al principio de cada danza.

“Lo he mantenido gratuito todos estos años porque tener que pagar frenaría a ciertas personas que no pueden permitírselo. Hacerlo abierto es la única forma de integrar. Hay que mantenerlo libre para que no pierda su esencia”, considera este informático y agente inmobiliario.

De la misma opinión es María Luz Roldán. Profesora de música y matemáticas, ella y Pello comenzaron juntos y ahora siguen organizando quedadas distintos fines de semana. Con su grupo Raksedonia (de “raks”, que significa baile en farsi y en árabe), “traemos a profesores que enseñan distintas danzas, pero aquí nadie cobra, somos todos voluntarios. En este mundo tan individualista, es bonito compartir”, asegura.

Domingo de cielo azul y despejado tras el chaparrón caído la noche anterior, una veintena de personas se reúnen en círculo y se cogen las manos. Las canciones se encadenan: ahora una mazurca polaca, después una promoroaca originaria de Rumanía, seguida de un garabneri bar armenio y una hora hedera, típica de Israel.… En una sesión pueden bailar una veintena de danzas de distintos países. La profesora del día, Ángeles, explica los pasos y los participantes bailan en corro, lanzan pequeños gritos, (“¡hoy, ha, hou!”), acelerando y ralentizando el ritmo, aplaudiendo al final. “Es muy familiar, aquí te traes al abuelo, a los nietos…”, se ríe Mariluz.

Probablemente, la salsa sea de los estilos musicales más ubicuos y populares, en espacios cerrados y abiertos, de todo el planeta. En Madrid, su versión callejera es difundida y apoyada desde el colectivo Salsearte Libre, que organiza o se hace eco de distintas convocatorias salseras por toda la ciudad, del Casino de la Reina, al parque de las Siete Tetas, en Vallecas, o en Madrid Río, junto al Manzanares.

Sus talleres no tienen coste: “Todxs participamos en esto, enseñando a aquellxs que acuden con menos nivel. Intercambiamos nuestros conocimientos para aprender y disfrutar de la salsa como baile libre…”, aseguran en su página de Facebook. Dan fe de ello Lady y Ernesto, que ha coincidido en Madrid Río aunque ya se conocían de otros encuentros de baile tradicional de su país de origen, Perú. “Estamos aquí solo por el amor al baile. Si alguien no sabe bailar, le enseño, lo que importa es el disfrute. Bailar te hace reír, te libera”, asegura Lady, profesora de coreografía y risoterapia.



Un ejercicio directo del derecho a la visibilidad

En ese afán por compartir conocimientos hay una política de cuidados y una vocación de inclusividad implícitas que parecen impregnar de una u otra forma el baile como actividad callejera, muy apreciadas por quienes la practican.

En el caso de las mujeres, hay aún más razones: ellas, por ejemplo, se sienten en mayor seguridad que en otros contextos como bares o discotecas. “En la calle se viene a bailar, no a ligar. Es un ambiente muy sano y con mucho respeto, tengo dos hijas de 11 y 13 años y estoy deseando traérmelas”, asegura Mercedes, informática y apasionada de los bailes latinos.

Muchos de los colectivos promotores, además, tratan de romper con el tradicional binarismo de los bailes en pareja. Salsearte, por ejemplo, advierte de que en sus talleres se practica el cambio de roles del esquema hombre-mujer “para superar comportamientos sexistas y homófobos”. Lo mismo ocurre con colectivos de swing donde muchas mujeres y cada vez más hombres aprenden indistintamente el rol de guía y el de quien se deja llevar.

Las mujeres son mayoría en el baile pero, además, “existe una lógica comunitaria, un juntarse con otras personas con las que construyes ejes de afinidad y de afecto, que son al final estructuras de protección. Casi todos los bailes callejeros tienen un origen de autoprotección”, recalca Massimiliano Casu.

Con su colega Vanesa Viloria coinciden en que, del voguing al break dance, de los espacios de perreo feministas a las fiestas de colectivos racializados, o las performances de danza cada vez más presentes en manifestaciones y protestas públicas, esta práctica puede generar espacios seguros también para colectivos y personas marginalizadas, oprimidas o vulnerables, en el sentido de que aporta visibilidad y permite la denuncia.

“Bailar en la calle puede ser una experiencia dura, exponernos a violencias, miradas indeseadas o acosos de distinta naturaleza, incluida la represión policial. Sin embargo, es también liberador y un ejercicio directo del derecho a la existencia y a la visibilidad. Cuando se hace de forma consciente tiene un potencial político extraordinario”, defiende Viloria.

Las calles son nuestras

Ante el baile en la calle, las políticas institucionales oscilan entre la alegalidad, la permisividad y la represión: la intervención policial amenaza por horarios, por volumen o por simple estigmatización.

Quienes lo practican lamentan el doble rasero que hace que se pueda estar armando barullo en terrazas hasta altas horas de la noche o la relativa tolerancia al ruido de los bares, mientras se impide poner música con un altavoz en un parque sin vecinos alrededor. “Míranos: aquí, ¿a quién molestamos?”, se queja Mariluz de Raksedonia.

“Existen lugares donde la cultura del baile en la calle es un patrimonio intocable, sobre todo en América Latina y Caribe: los picos en Colombia, los Sound System en Jamaica, Sonideros en México… existen muchos lugares donde es un elemento orgánico a la sociedad”, recuerda Casu.

Por ello, desde Ciudad Bailar lanzaron una iniciativa el año pasado, “entre política y poética” para pedir al Ayuntamiento que convierta el baile en las calles de Madrid en un bien cultural, para manifestar la necesidad de preservar e incentivar esta práctica. También tratan de sacar adelante lo que llaman “Iniciativa Fiestopolitana·, con la que piden a la municipalidad un reglamento más sencillo para hacer fiestas y actividades culturales de iniciativa ciudadana en la calle, similar a las block parties (festejos de bloque, de barrio) anglosajonas.

“Bailar al aire libre es… una reivindicación de la cultura en la calle”, opina Antonia, maestra de colegio y fanática del swing, tras reflexionar un momento. “Deberíamos estar haciendo cosas en la calle, todos, todo el tiempo”.