“Debemos romper con el mito de la maternidad porque es una herramienta más de opresión del sistema”

Son dos creadoras jóvenes y potentes. Miran a los ojos con serenidad y destreza. Transparentes, sin máscara. Son las principales artífices de Ama, ópera prima de la realizadora Júlia de Paz Solvas, coguionista junto a Nuria Dunjó López. Una película que aspira a convertirse en cine para la transformación social. Dura y combativa, atraviesa todos los rincones de los prejuicios sobre el mito de la maternidad para deconstruirlo. La película obliga a formar parte del periplo emocional de la protagonista viajando al mismo centro de su arco de transformación. Un proceso que no deja indiferente, que vapulea convenciones e interpela nuestra mirada interior, naturalizada en el entramado simbólico y misógino que compartimos como sociedad. El mismo título del filme es retador, el imperativo del verbo amar. ¿Se puede ordenar amar?

Su propuesta ha recibido ya prestigiosas distinciones. Ha sido la ganadora de la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina en el Festival de Málaga, concedido a Tamara Casellas, la actriz sevillana protagonista del filme. Y también Premio Feroz Puerta Oscura 2021 en el mismo festival al mejor largometraje de sección oficial, un galardón concedido por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España acreditados como Prensa. Además, acaba de recibir el Pávez Emergente (ex aequo) del Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la Reina, colaborador en la preselección de los cortometrajes en competición de los Premios Goya. Y ha formado parte de la selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián para la sección no competitiva, Made in Spain. Ya han anunciado su presencia en los Premios Berlanga de la Academia Valenciana del Audiovisual con 12 candidaturas. Ahí es nada.

No nos es extraño encontrarlas programadas en la primera edición de Generamma, el Festival de Cine Realizado por Mujeres con carácter no competitivo y vocación feminista de Chiclana de la Frontera que sirve de marco para esta entrevista.

¿Cómo llegasteis a este proyecto, qué os movió a contar esta historia?

JÚLIA DE PAZ: Todo empezó con el trabajo final de carrera de la universidad, teníamos que hacer un corto. Había dos conceptos que a Nuria y a mí nos apetecía trabajar, el arrepentimiento y el abandono. Nos encontramos con un libro, Madres arrepentidas, de Orna Donath, socióloga israelí, que da testimonio de mujeres que se arrepienten de la maternidad. Y a raíz de esto empezamos a hablar con mamás, con personas próximas a mujeres que se arrepentían de la maternidad o se habían dado cuenta de que no era lo que se esperaban. Y entendimos que ambos conceptos, tanto el arrepentimiento como el abandono estaban muy presentes en la maternidad. Hicimos el corto y surgió la oportunidad de hacer el largo, con el que tuvimos espacio para tratar más capas, todo lo que conlleva las tres generaciones: la mamá de Pepa y Pepa, la protagonista, también como hija, no solo como madre.

Pertenecéis a una nueva generación de jóvenes realizadoras y guionistas. No sois madres, pero os preocupa la maternidad.

JÚLIA DE PAZ: No somos madres, pero somos mujeres y somos hijas también. Nos podemos encontrar en la situación en la que decidamos no ser madres, o si somos madres, cómo serlo. Y no caer en la estigmatización, tanto de si decidimos no tener hijos o hijas, como si queremos ser madres y decidir cómo serlo. Hablamos desde el: “Somos hijas y también somos mujeres”.

NURIA DUNJÓ: También pensábamos mucho en nuestras madres. Con el proceso de la película nos hemos acercado mucho más a ellas y es una forma de decirles que está todo bien, que no pasa nada.

JÚLIA DE PAZ: Que lo hacen bien tal y como lo hacen, con los recursos que tienen, como pueden. Y que tienen que desprenderse de esa culpabilidad, de ese peso. El mito de la maternidad es una construcción social, cultural, política, debemos romper con esto porque es una herramienta más de opresión por parte del sistema.

¿Por qué planos tan cortos, tan próximos a la protagonista, sin mucha contextualización?

JÚLIA DE PAZ: Lo primero que queríamos es que no hubiera ningún artificio entre el espectador y espectadora y el personaje, por eso era tan importante que la cámara siguiese a Pepa en todo momento y que fuese ella quien nos guiara. También intentamos jugar un poco con la mezcla entre el lenguaje documental y la ficción. Porque, aunque es una ficción, realmente está basada en muchas realidades. Hay muchas Pepas en este mundo a las que no se les da voz ni se las visibiliza. Lo de no contextualizar es porque nos da igual que sea en Benidorm, que se rodó ahí, como en Barcelona, lo importante es el personaje de Pepa, la opresión y la soledad en que vive, el miedo, la culpabilidad.

La película muestra como premisa la razón secreta del personaje, sugiere un conflicto con su madre, pero después no lo desarrolla ¿no era necesario?

NURIA DUNJÓ: Hay personas que, cuando terminábamos el coloquio o las proyecciones, nos preguntaban, qué le pasa exactamente con la madre, por qué no lo contáis más en la película. Y no es lo importante, ahí se entra en lo morboso. Lo que queríamos contar era cómo se está sintiendo ella y cómo está afrontando su vida en este momento concreto. Queríamos apartarnos de justificaciones, de “soy así por la relación con mi madre”. No, tú eres así por muchísimas razones.

JÚLIA DE PAZ: También es el ejercicio de presentar al personaje como si fuese nuestra vecina a la que vemos a través de la ventana. Sabemos unas cosas y otras no y, sin embargo, nos sentimos con el poder de juzgarla sin conocerla. Buscamos el ejercicio de que el espectador o espectadora forme parte de este juicio, que juzgue al personaje. Que al principio odie al personaje y al final lo quiera abrazar.

NURIA DUNJÓ: A mí lo que me parece maravilloso es que todo el mundo esté conectando tanto con la película y el personaje sin tener que contar exactamente ese porqué. Por qué esta mujer tiene esta relación con su madre. A veces lo hablábamos, queríamos que cada persona pudiera elaborar su propia historia y que ello estuviera activo en la película. Eso es lo más bonito de lo que está pasando.

De hecho, hay una tendencia a juzgar a los personajes femeninos en función de si están o no cumpliendo con las convenciones, en especial sobre la maternidad.

JÚLIA DE PAZ: Mostramos a una mujer antes que a una madre. Después ya vas entendiendo que además es madre también. Y ya se desarrolla todo lo que le pasa en la película. Pero la vemos con todo lo que llevamos encima de todo el sistema y ahí entran los prejuicios.

¿Cómo llegasteis a la actriz, que se adhiere de forma tan orgánica a la piel del personaje?

JÚLIA DE PAZ: Ella fue la protagonista del corto y no veíamos la película sin ella. Igual que el personaje de Diego. Yo a Tami, Tamara Casellas, la conocí hace seis años y todo lo que aprendí de dirigir a actores y actrices me lo ha enseñado ella. Era ultra necesario hacer mi primera película con ella.

NURIA DUNJÓ: Es que ella estaba en el proceso creativo. Estábamos haciendo reuniones de guion con ella y eso no te pasa siempre. Eso es un regalo.

