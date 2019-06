La lucha pendiente del feminismo

Parecida a ésta es la historia de Lourdes, una española que lleva viviendo en París siete meses. La primera experiencia machista que vivió en la ciudad fue apenas pasado un mes de su llegada. Una tarde cogió el metro para ir al centro a reunirse con sus amigos. Lourdes iba escuchando música y un hombre se acercó a ella. “Pensando que él quería ayuda para ubicarse, me quité los cascos y me dijo: ‘Bonsoir belle, tu parles français?’Yo no le respondí, le ignoré y cuando crucé por delante de él para salir del metro, literalmente me eructó en la cara”.

Caminar rápido, con el móvil en la mano y sin mirar atrás se ha convertido en una conducta muy habitual entre las mujeres. Una práctica que, paradójicamente, resulta criticada o exagerada por quienes se empeñan en no ver la realidad. Puede haber quien piense que estos momentos incómodos se quedan ahí, en una anécdota y un mal trago. Sin embargo, según ONU Mujeres, el 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia física y/o sexual a lo largo de su vida.

Otra historia sobrecogedora es la de Lidia, una estudiante de Erasmus en Lyon, Francia. “[…] Terminaré con una de las anécdotas que más me ha marcado, apenas un par de semanas después de llegar a Lyon […] Ingenua de mí, volvía sola a casa a la una de la mañana. Hablaba con mis padres por video llamada. Crucé una calle, y a la vuelta de la esquina, al escucharme hablar español, un grupo de tres jóvenes comenzaron a gritarme “guapa”, “tú no puedes ir sola”, “las españolas tan bonitas tienen que ir acompañadas de hombres como nosotros”. […] Oí que cogían sus bicicletas, y quise pensar “son paranoias tuyas, no te va a pasar nada, no tiene por qué tocarte a ti”. Apenas un minuto después noté que una mano me agarraba el brazo. Traté de zafarme de ella y echar a correr, pero unos metros más adelante era otro de ellos el que me cortaba el paso […] Pensaba que ya no había escapatoria y que el final sería trágico. Solo les pedía que me dejaran ir, que les daría todo el dinero que tenía. Supongo que es entonces cuando la mente se da cuenta de que no hay nada en mi mano, y que lo mejor que puedo hacer es “dejarme hacer” y “que pase rápido” […] Afortunadamente el desenlace de esta historia terminó cuando el segurata de un hotel se dio cuenta de la situación. Le pedí ayuda mientras estos tres monstruos trataban de llevarme en dirección contraria. Salieron corriendo. Pasaron un par de horas hasta que me tranquilicé en el hotel y el amable segurata me acompañó a mi casa. A día de hoy, por desgracia, cuento esto con toda la naturalidad del mundo como algo asumido dentro de una cultura que me es ajena y que me toca aceptar al estar en un país que no es el mío”.

Según Eurostat, Francia es uno de los países con mayor tasa de acoso sexual y violaciones de Europa, alcanzando una cifra de 30 mujeres por cada 1.000 y situándose tan solo por detrás de Suecia y Bélgica.

En pleno siglo XXI la sociedad ya no puede conformarse con una igualdad idealizada, es necesario lograr una igualdad de resultado.

La lucha ha comenzado y no acabará hasta que la utopía de la igualdad entre hombres y mujeres deje de serlo para convertirse en una realidad.