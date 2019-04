Los patriarcas coraje

El padre de Diana Quer, el de Mari Luz Cortés y el de Marta del Castillo han sido reclutados por el fascismo y las derechas en general. El PP ha fichado a Juan José Cortés, después de que VOX sumase a sus filas a Antonio del Castillo. Juan Carlos Quer sigue inmerso por su cuenta en una intensa gira mediática para recabar firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable. Analizar estas noticias puede ayudarnos a ver cómo se vive, desde la masculinidad hegemónica, la pérdida de una hija víctima de violencia machista. También es una oportunidad para observar cómo las relaciones padre/hija están basadas aún en la posesión (hija como objeto que te roban) y cómo el concepto del honor de la familia sigue estando relacionado con la violación o el asesinato de las mujeres, aún en pleno siglo XXI.

También me parece digno de análisis ver las tan diferentes reacciones de sus esposas. Ellas permanecen en la sombra, sin casi tomar el micrófono y, si lo hacen, muy a menudo no se trata de entrevistas en platós de televisión o en mítines políticos, sino en el salón de sus domicilios y con una fotografía de la hija asesinada cerca.

En este sentido, es especialmente interesante esta entrevista a la madre de Mari Luz, en la que expresa su deseo de poder asistir al juicio, en lugar de su marido, y narra ella misma las diferencias en el duelo masculino y femenino: