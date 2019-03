Comunicado oficial de la Asamblea del Movimiento Feminista de Salamanca

Movimiento Feminista de Salamanca

Estamos siempre abiertas a la presencia de nuevas componentes, independientemente de sus formas de pensar y sentir el feminismo. Sin embargo, tal y como hemos explicado en nuestras redes, no toleraremos jamás discursos de odio. Dos meses antes del 8M convocamos asambleas abiertas a las que acudieron muchas mujeres nuevas que no habían participado con anterioridad en nuestros encuentros. Entre ellas dos mujeres de perfil “Trans Exclusionary Radical Feminism” (TERF). El feminismo radical está presente en nuestra asamblea desde nuestro nacimiento, ya que algunas compañeras se han declarado abiertamente feministas radicales desde siempre. A estas dos mujeres no se les puso ninguna traba para participar en la organización del 8M desde distintas comisiones de trabajo, una de ellas la comisión de argumentario destinada a elaboración de nuestro manifiesto. En ella comenzaron a presionar para que retiráramos nuestro apoyo a la Ley Trans, a lo que el resto de compañeras nos negamos. Debido a esta cuestión decidieron abandonar la comisión de argumentario a pocas semanas del 8M negándose también a participar en las labores de difusión del mismo. Estas dos mujeres han llevado un doble discurso. Mientras en las asambleas argumentaban que estaban en contra de la Ley Trans exclusivamente, en sus redes sociales mantenían una postura abiertamente tránsfoba con declaraciones como “la transexualidad es la nueva anorexia”, alertando del peligro de que mujeres trans violen a otras mujeres al utilizar baños de mujeres o utilizando continuamente el hashtag #TransactivismoEsMisoginia.

Como ellas bien indican, el tema de la prostitución se tratará en las próximas asambleas, no habiendo sido nunca motivo de conflicto entre nosotras. De hecho, una muy buena parte de las compañeras de la asamblea se declaran abiertamente abolicionistas. Queremos resaltar que el motivo de esta disensión jamás ha estado relacionado con la cuestión de la prostitución sino con un profundo discurso de odio hacia las mujeres trans.