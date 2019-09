Paranormal Fucsia

Bienvenidas a la Nave del Misterio Feminista, desde donde abordamos astrología y herstory, psicofonías y ocultismo, magia y ufología.

En anteriores programas, hemos dado cuenta del terror y la magia, de la voz de la imagen y de la belleza de las monstruas. Como hijas culturales de los noventa, hijas políticas del nuevo siglo, aunamos tradición radiofónica y perspectiva fucsia, una vez más; esta vez, en un programa especial sobre lo paranormal en el que hemos contado con la presencia de la importante parapsicóloga Paloma Rocasolano de la Encina, que en nuestra sección “Las mujeres que susurraban a las fantasmas” nos descubrirá, de la mano de Reinohueco, a feministas sepultadas por la historia.

Abordamos las relaciones de la escena paranormal victoriana y el feminismo del XIX de la mano de Valentina, que nos introduce en el espiritismo como espacio de cierta libertad para las mujeres, siempre en el contexto de la época. Las rígidas normas victorianas se quedaban fuera de los salones burgueses y de los encuentros de la clase obrera; así era como las espiritistas encontraban público, poder y legitimidad para hablar de temas considerados marginales, como la “situación de la mujer”. Los nexos entre sufragismo y espiritismo son numerosos, y las sesiones funcionaban como altavoz, como espacio para liberar el cuerpo y para la mezcla de clases sociales

Nuestra tarotista Gaelx nos lleva a reflexionar sobre el azar y el destino; y es que, el tarot y otros métodos de adivinación del futuro son tan antiguos como la humanidad. En la actualidad, su éxito se basa más bien en trucos psicológicos a los que nadie es inmune, pero también explotan la soledad de muchas personas, especialmente mujeres. ¿Qué respondería una adivina feminista a tus grandes inquietudes?

Y no nos vamos sin antes acercar a nuestras oyentes algunas sugerencias de nuestra Guía del Ocio Fucsia, como el cómic de la autora Anabel Colazo, Encuentros cercanos; la película Verónica, firmada por Paco Plaza; exposiciones donde la ciencia ficción (‘Arstronomy’ en La Casa Encendida) y las artes oscuras (‘La Luz Negra’ en el CCCB) se dan cita con el arte contemporáneo; y bibliografías hiperpotentes procedentes del ciclo ‘Itinerarios. Hacer magia’ del Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles (Madrid).

Amiga del misterio, oyente de paranormal fucsia, comenzamos el viaje al más allá en Sangre Fucsia…

PLAYLIST:

Humanfobia & The Adverse Event – Energía residual

Kælan Mikla – Gandreið

Interna – Mal de ojo

Difunta Calva – Que grite la flor

Mike Oldfield – Tubular X

Werther Effekt – Anomalía

Zanias – Follow the Body

Kaleida – The Call