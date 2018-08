Afrofuturismo para cuestionar el legado poscolonial

I am the secret queen in the middle of a lovely coloured community

Sitting in one container, sitting in a chombo (…)

is Europe a drowning world?

We are the model. We show you the way. Don’t make me angry!

[Soy la reina oculta de una encantadora comunidad de colores

Sentada en un contenedor, sentada en un Chombo (…)

¿es Europa un mundo ahogándose?

Somos el modelo. Nosotros os enseñamos el camino. ¡No me enfadéis!]