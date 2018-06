Nos duele, pero hasta ahora hacíamos como que no

Salgamos a la calle, protestemos, gritemos, saquemos la rabia. Acumularla y no darle salida implica que esa rabia se queda en nuestros cuerpos, transformándose en tensión, jaquecas o dolor estomacal. Muchas mujeres me han ido contando que, tras hacerse pública la sentencia de la manada, se sintieron hartas, tristes y enfadadas. Muchas de ellas fueron solas allí donde, en cada ciudad, se formaron protestas para aullar esa rabia junto a otras personas. Y eso fue una liberación. Una suerte de catarsis. ¡Fuera la rabia de nuestros cuerpos!, dirijámosla a todos esos oídos que deben escucharnos.

Pongamos palabras a los abusos que hemos sufrido. Nombrémoslos. Escribiéndolos para una misma, hablándolos con una amiga o persona cercana, contándolos en público, trabajándolos en espacios feministas, en grupos terapéuticos o en terapia individual. Cada una está en su momento, en su proceso y se siente preparada para compartirlos al nivel que sea. Y está bien ese nivel. Rompamos el silencio, dejémonos ser apoyadas y acurrucadas y permitámonos abandonar ese lugar perverso al que nos aboca el patriarcado, que es la culpa y la vergüenza. Eso no es nuestro. Eso no nos pertenece.

¡Si no puedo bailar, no es mi revolución! Conectemos con nuestra “zona loca”, como lo llamamos desde el coaching: bailemos, desconectemos, saltemos, juguemos, dejemos espacios al no control, a lo transgresor… Como decía Frida Kahlo, ¿qué haría yo sin lo absurdo y lo banal? Escucha… ¿cuándo fue la última vez que te dejaste llevar, que te entretuviste con algo simplemente placentero, que decidiste no ser perfecta, no llegar a todo, no hacer lo correcto? Para que nuestras vidas y nuestras luchas sean sostenibles… ¡recomiendo una amorosa y mágica dosis de sana locura!