Publicamos la intervención de Beatriz Ocampo, periodista e integrante del colectivo Frydas, en la celebración del Orgullo Loco el pasado domingo en Madrid.

Beatriz Ocampo

Decía Frida Kahlo que amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Todas las que estamos aquí hoy sabemos lo que es el sufrimiento, y lo que son las murallas. La muralla de la precariedad, que convierte nuestra existencia en supervivencia. Las murallas de las unidades de psiquiatría, dentro de las cuales algunas de nosotras hemos sufrido violencia o vejaciones por parte de aquellas que debían cuidarnos, donde nuestra palabra dejó de contar y nuestro llanto se ahogó en lorazepam, atadas a una cama. Están también las murallas de nuestra casa o de nuestra habitación, donde algunas, muchas, nos encerramos para intentar no sentir; y otras, aunque queramos, no podemos salir de ellas.

Y es que para algunas de nosotras, las murallas están también cuando intentamos salir a las calles, son murallas que ha construido una sociedad, basada en unos valores que no nos tienen en cuenta, desde los bordillos o los medios de transporte (la línea C5 de cercanías de Madrid, en particular) a la ausencia de una intérprete. Son murallas que nos aíslan, porque nos impiden estar presentes allí donde queremos estar. Escuchar y ser escuchadas.

Pero quizá de todas estas, la más dolorosa y la más alta sea la muralla del estigma, esa que nos sitúa en el margen de la sociedad, como ciudadanas de segunda, mujeres “con tara”, o taradas. Una se acostumbra a su dolor, me decía hoy una compañera, pero no a la incomprensión de la gente. En ocasiones, creemos que esta muralla la hemos construido nosotras, y nos sentimos culpables por ello. En realidad, es la sociedad la que las edifica, y en esa construcción, de nuevo, nos aparta, nos margina.

Las Frydas somos un colectivo de mujeres feministas con diversidad funcional; hablamos de feminismo, pero desde otra perspectiva. Porque para nosotras feminismo es tejer redes y cuidarnos, es empoderarnos, darnos voz a nosotras mismas, tantas veces silenciadas, en primera persona. Feminismo es reconstruir nuestra autoestima desde un pasado demasiadas veces plagado de abusos y de violencia, dar un paso adelante para expresarnos y reivindicar lo que tantas veces nos ha sido negado. Feminismo es subir un escalón, hablar desde donde nos podáis escuchar. Hablar de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestra lucha. Hemos estado demasiado tiempo calladas, es cierto. Pero ahora estamos aquí.

Hoy, 20 de mayo, día del Orgullo Loco, yo misma no estaría aquí si no fuera por mis compañeras de Frydas, que ante mi ataque de pánico por mi salida del armario me hacían llegar su cariño (Lorena, Marga, Ade, Patricia, gracias). Por eso, hoy quiero recordar a todas las que no pueden estar aquí físicamente, y animarlas a que participen en las redes con el hashtag #OrgulloLoco. Porque os escuchamos, compañeras, porque vuestra voz es importante.

Decía Frida Kahlo que amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Hoy 20 de mayo, Día del Orgullo Loco, echamos abajo esta muralla para celebrar que si sufrimos, es porque estamos vivas. Hoy reivindicamos la palabra ‘loca’, ‘tarada’, ‘histérica’… porque tomamos el poder de las palabras para hacerlas nuestras, porque no tenemos miedo de lo que piensen o digan las demás, y porque no vamos a permitir que nos dañen con ellas.

Animamos a todas las compañeras que aún no nos conocen a que se acerquen a nosotras. Se pueden poner en contacto por Twitter y Facebook.

Gracias por escucharnos, compañeras. Feliz día del Orgullo Loco.

