Hackers, ciberfeminismo y revolución

Repasaos el apasionante mundo del hacktivismo y cómo las mujeres, junto a otros sujetos diversos, han tenido bastante que ver en la hilvanación de una cultura que hermana con el ciberfeminismo.

En este programa nos dedicamos a romper los códigos. Repasaos el apasionante mundo del hacktivismo y cómo las mujeres, junto a otros sujetos diversos, han tenido bastante que ver en la hilvanación de una cultura que hermana con el ciberfeminismo. La filosofía hacktivista habla de dar antes que esperar recibir algo a cambio; hacer, hacer y hacer. Para la hacktivista no existen excusas, pues se hace responsable de sus propias decisiones: ama los problemas, pero, sobre todo, le apasiona resolverlos de manera creativa. Podemos ver en la Alicia de Carroll -desde que las Wachowski nos invitaron a descubrir Matrix- a la perfecta aventurera, la hacker curiosa que no dudará en lanzarse por la madriguera metafórica para descubrir qué hay al otro lado del espejo.

Comenzamos repasando la herstory de la informática, un campo en el que las mujeres tuvieron una fuerte presencia en sus inicios y que desde finales de los años 80 sufrió una fuerte masculinización. En el podcast apuntamos algunas hipótesis para explicar este cambio. En esta ocasión no vamos a rescatar los grandes nombres canónicos de las informáticas pioneras sino que nos quedamos en otras historias más marginales o curiosas, como la de las programadoras de ENIAC en los años 50, la monja Mary Kenneth Keller, la ingeniera feminista Thelma Estrin o la activista trans despedida por IBM Lynn Conway.

“Prefiero ser una ciborg que una diosa”, proclamaba Donna Haraway en la década de los 80. Abrir el código para reescribir el género es lo que nos propone esta filósofa y bióloga, cuyas ideas influyeron enormemente en el ciberfeminismo. En Un manifiesto cíborg (1984) Haraway nos propone toda una declaración antiesencialista que critica algunas las nociones tradicionales de feminismo, sobre todo los enfoques feministas identitarios. La metáfora del ciborg condensa las transformaciones en las relaciones sociales fruto de los avances científicos y tecnológicos. El ciborg supera los dualismo y binarismos clásicos, que, en última instancia, son funcionales para el mantenimiento del rol de dominación y encarna una nueva relación ser humano-máquina que desdibuja los roles de objeto y sujeto.

La serie ‘Halt and Catch Fire‘ retrata el despegue de las empresas informáticas en Estados Unidos en los años 80. Entre el grupo de protagonistas, destacan dos personajes femeninos. Cameron Howe (Mackenzie Davis) es una brillante hacker, independiente y solitaria, que reivindica la figura de Ada Lovelace, la madre de los actuales lenguajes de programación. Donna Clark (Kerry Bishé), además de ser madre y ama de casa, tiene una privilegiada mente informática. La dialéctica entre ellas superará el tradicional enfrentamiento al que suelen verse abocados los personajes femeninos en la ficción para acabar creando una empresa de éxito.

Para acabar, entrevistamos en el estudio a Inés y Mer, del Hacklab feminista de la Eskalera Karakola. Con ellas charlamos de seguridad y privacidad, de cultura hacker, de las relaciones entre feminismos y tecnología, del kit de autodefensa ciberfeminista, etc. También conoceremos de primera mano la actividad de este colectivo, cuyo objetivo es “aprender en común sobre tecnología, cultura libre y feminismos.”

Playlist:

Los caballos de Dusseldorf – El modelo

Rob Dougan – Clubbed to Death (The Matrix OST)

Wind Atlas – Shedding Light

The XX – Intro

Wendy Carlos – Sinfonía de la cantata No. 29 de J.S. Bach

Emma-Jean Thackray – Walrus

Helena Hauff – Tripartite Pact

M86 feat. Susie Q. – In my mind

Lorde – Everybody Wants to Rule the World

Marie Davidson – Shaky Leg

