Algunas personas mayores señalan zonas urbanas de Andalucía y, mientras te las muestran, te dicen “Antes tó esto era campo”. Hemos querido retomar esta frase para hacer una campaña de visibilización de caderas, montes de venus y cuerpos diversos.

*Esto es como un cuento…

Érase una vez, en una barriada gaditana llamada “Al-Ándalus” dos primas hermanas se exploraban el chichi en una casapuerta. Tras ver una el conejo totalmente depilao de la otra, lo señaló estupefacta con su deo y exclamó “Jorrrr!!!!!!! Crandemor!!!!!!! ¡Antes tó esto era campo!”.

La prima le dijo que qué era eso del campo, que ella se había puesto el toto como le habían dicho los bancos de imágenes que tenían que sé los totos. Así que su prima feminista -aunque todavía la muchacha no lo sabía que lo era- le dijo que en los bancos de imágenes sólo mostraban un cuerpo, una sola forma de cadera, un sólo monte de venus y que la verdá era muuuuucho más diversa. Que la variedá era lo único que no tenía remedio. Que no se podía imaginá ella el poderío que tenía dejarse sé también en el chocho y que ella conocía a una cantidá enorme de mujeres que habían hecho enormes y pequeñas iniciativas en sus montes de venus.

Fue así como la muchacha salerosa mostró a su prima segunda las vidas de estas mujeres bajo la iniciativa #AntesTóEstoEraCampo.

Éstas son sus historias. Todas ellas auténticas como la hierbabuena que echamos al pucherito.

¡Si es que eres más de campo que las amapolas!

Dahle a tu cuerpo alegría macarena

¿Te insulta la libertá?

NI SE TE OCURRA PONERLE PUERTAS AL CAMPO…

🍃🌿 La iniciativa “Ante tó esto era campo” nace espontáneamente de un Meme (primera foto) compartido por el proyecto “Como vaya yo y lo encuentre” en redes sociales para denunciar que los bancos de imágenes mostraban siempre la misma cadera. Carmela Borrego Castellano (una seguidora del proyecto que se dedica a hasé talleres de salud para cuerpos fluidos) propuso que nos animáramos a mandar nuestras propias fotos y el proyecto sugirió el uso de “complementos” que nos recordaran a Andalucía para evitar la censura en Redes Sociales. En nada de tiempo, muchas mujeres se animaron a mandar su foto asegurando que #ElCachondeoÉSubvesivo también. Sobre todo, cuando las que nos reímos somos las mujeres.

💃 Hemos echao un ratito bueno con esto y además ha sido liberador sentir nuestros cuerpos desnudos en el espacio en unos días en los que los cuerpos de las mujeres están especialmente en el punto de mira en redes sociales y medios de comunicación.

*Eskándalo Púbico es el título de una sección feminista del programa andaluz radiofónico De Raíz.

