La Despedida

Queridas asiduas de El Conejo. Hoy termina una preciosa etapa de mi vida, una de las más transformadoras a nivel artístico y personal, por eso quiero escribir estas líneas en primera persona, para decirnos adiós como todas nos merecemos. Cada vez me gustan más las despedidas, creo que durante mucho tiempo no supe apreciar lo valiosas que eran, por eso he querido hacer un vídeo especial contando con la participación de seguidoras y personajes de otras entregas de mi sección.

La revista ha iniciado ya andadura con otras compañeras que hacen una labor audiovisual excelente y yo estoy realmente agotada (y también muy satisfecha) por todo lo vivido en estos años de duro trabajo y activismo feminista. Mi situación familiar me impide poder seguir trabajando fuera de casa al mismo ritmo con el que lo he hecho hasta ahora así que he decidido que este es el momento de decir adiós. Ya sabemos que lo personal es político y que los cuidados deben siempre estar al centro, por eso no me cabe duda de que sabréis comprender.

Como es habitual, la redacción de Pikara me ha dado todas las facilidades para poder llevar a cabo esta transición con total calma y respeto por los tiempos que mi familia y yo necesitábamos. Por eso, una vez más, quiero dar las gracias a June Fernández y al resto de compañeras por su apoyo incondicional, su profesionalidad y por todo el cuidado que me han brindado desde el día en el que entré a trabajar como colaboradora habitual de este fantástico proyecto.

Aún no sabemos con exactitud cuál va a ser mi nuevo rol en Pikara pero estoy segura de que se irá definiendo poco a poco, a su debido tempo.

Os quiero a todas. Gracias de corazón. Just ride!

Alicia

Nota de la editora Las coordinadoras de Pikara también queremos transmitir a Alicia nuestro cariño y reconocimiento. El Conejo de Alicia nos ha hecho llorar de la risa, cantar, reflexionar, cuestionarnos, sufrir a los machitrols y cachondearnos de ellos, a lo largo de cinco años intensos en los que este videoblog ha sido una pieza clave en el crecimiento de Pikara. Os animamos a que volváis a echar un vistazo a todos sus vídeos (seguro que se os coló alguno) y os entreguéis como nosotras a la nostalgia, mientras llegan nuevas colaboraciones. ¡Muchas gracias a ti, artista!

